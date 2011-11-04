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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:19 BJT

〔中国新债〕中国平安拟年内发行至多90亿元10年期次级债--IFR

路透11月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)拟于年内发行第二期至多90亿元人民币（14.2亿美元）次级债务。

消息人士表示，第二期债务期限设置将和第一期相同为10年期（附第5年末发行人赎回权）。平安资管和平安证券将为联席主承销商。

平安人寿在今年9月27日以5.70%的票息发行了40亿元人民币（6.27亿美元）10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权）。中诚信给予当期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。(完)

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--整理 杨淑祯 ; 审校 丁淑琴

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