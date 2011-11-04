〔中国新债〕中国平安拟年内发行至多90亿元10年期次级债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)拟于年内发行第二期至多90亿元人民币（14.2亿美元）次级债务。
消息人士表示，第二期债务期限设置将和第一期相同为10年期（附第5年末发行人赎回权）。平安资管和平安证券将为联席主承销商。
平安人寿在今年9月27日以5.70%的票息发行了40亿元人民币（6.27亿美元）10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权）。中诚信给予当期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。