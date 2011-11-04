〔中国新债〕〕建行15年次级债票面利率5.70%,发行总额400亿元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，以资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)11月3日以5.70%的票息发行总额400亿元人民币（63亿美元）15年期（附第10年末发行人赎回权）固息次级债券。该发行利率接近5.55%-5.75%的发行区间上限，这也是建行总额达800亿元次级债发行计划的第一期债券。
本期次级债原计划分两个品种发行， 後10年期品种（附第5年末发行人赎回权）因市场需求一般而取消。在300亿元基本发行规模簿记建档完毕後，建行对本期次级债进行了100亿元的追加发行。
本期债券起息日为11月7日。中信证券(6030.HK)(600030.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)担任牵头主承销商，中信建投证券，中金公司，中德证券和国泰君安为联席主承销商。联合资信给予发行人和本期债券均为AAA级信用评级。债券发行期为11月3日至11月7日。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。