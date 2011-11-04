〔中国新债〕〕建行15年次级债票面利率5.70%,发行总额400亿元--IFR

路透11月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，以资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)11月3日以5.70%的票息发行总额400亿元人民币（63亿美元）15年期（附第10年末发行人赎回权）固息次级债券。该发行利率接近5.55%-5.75%的发行区间上限，这也是建行总额达800亿元次级债发行计划的第一期债券。

本期次级债原计划分两个品种发行， 後10年期品种（附第5年末发行人赎回权）因市场需求一般而取消。在300亿元基本发行规模簿记建档完毕後，建行对本期次级债进行了100亿元的追加发行。

本期债券起息日为11月7日。中信证券(6030.HK)(600030.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)担任牵头主承销商，中信建投证券，中金公司，中德证券和国泰君安为联席主承销商。联合资信给予发行人和本期债券均为AAA级信用评级。债券发行期为11月3日至11月7日。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)