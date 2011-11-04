〔金砖国家〕11月3日股汇市收盘纵览

路透11月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月3日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.32%,报973.99点.

中国股市:沪综指周四连续第三日收升,刷新近一个半月收盘新高,因政策松动预期持续发酵,消息面亦利好频出增强市场做多气氛.分析师称,尽管目前股指在2,500点上方仍存较大抛压,但未来大盘仍有继续震盪上行的空间.沪综指.SSEC收报2,508.090点,涨3.982点或0.16%.A股成交额亦创下近四个月新高,为1,359亿元. [.SSCN]

香港股市:收低,受汇丰控股(0005.HK)与本地地产股跌势拖累;然而内地股市在活跃成交中走强,更多投资者为沪市第四季度涨势进行布仓.恒生指数.HSI收低2.49%,至19,242.5点.恒生国企指数.HSCE跌1.44%. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四收盘上涨,受中间价创汇改来新高带动.但即期汇价收在交易区间下限,表明客盘购汇需求依然强烈.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3514元为今日人民币兑美元交易区间下限.[CNY/CN][ID:nCN1195556]

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印度股市:在震盪交投中扳回稍早跌幅收高0.1%,寄望希腊能放弃公投计画.指标BSE指数.BSESN结束三连跌,收高17.08点至17,481.93点,但30档成分股中17档下跌.指标指数今年以来累计下滑15%.[.BO]

印度汇市:印度卢比/美元逆转盘中跌幅,随股市和欧元走势回升,希腊或不会就最新纾困计画举行公投的希望升高,缓解其违约、并可能扩散至其他国家的疑虑.卢比/美元INR=D2收高0.08%至49.14/15,稍早一度跌至49.56.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,542.390点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.09%,报826.32点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.13%,报30.5000卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.24%,至42.0600卢布.

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巴西股市:拉美股市上涨,寄望希腊将放弃就纾困计画举行公投,且此前欧洲央行降息.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.52%至58,196.30点.[ID:nN1E7A229Y]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY盘中多数时间上涨,一度升幅达1.3%至1.7142,但尾盘回吐涨幅,收报1.7409,较周二下跌0.25%.巴西股汇市周三因假期休市.[ID:nN1E7A22AK]

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南非股市:在震盪交投中以近平盘作收,欧洲的乐观氛围与南非兰特大幅走强相抵销.欧洲央行意外降息和质疑希腊是否真会举行公投,提振全球风险资产胃纳.但南非货币兰特盘中走强逾2%,对出口股和矿业股构成压力.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微升0.06%至28,852点.综合指数.JALSH亦微升0.06%,报32,211.88点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走坚,因希腊政府计画就欧盟纾困举行公投一事,看似随政府料将垮台而喊停.兰特兑美元一度涨2.2%至7.8250的日高,1525GMT报7.8665,较周三纽约收盘价8.0035升1.7%.[ZAR/]