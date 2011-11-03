(重温稿)〔台湾货币市场〕短率再偏弱,提存期底银行消化积数令资金宽裕

* 短率再显疲软

* 期底银行消化准备数字令资金供给大增

记者 高洁如

路透台北11月3日电---台湾银行间短期利率周四再现疲软.提存期底最後一日央行收受资金态度消极,银行间累积了偏高的准备数字,整体市场资金相对宽松,短率再趋疲弱.

资金调度人士指出,今日大型银行受委托收入隔夜资金目标相当低,很多银行手上抱了大笔资金无处可去.游资充裕下,让票券商不论在承做拆款和短票上都相当顺畅.短率成交水位也较上日有偏低现象.

台湾央行将于11月4日(周五)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.一般在标售长天期存单之前,央行会维持市场资金偏向宽松.

"银行为了消积数,今天市场上拆款和买票的钱都算多,"一票券商交易人士表示,今日银行拆出利率较上日低了1-2基点,而短票利率也见得到0.85%的成交价位.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,同于上日;区间为0.299-0.76%,上日在0.299-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.40-0.80%,上日在0.392-0.81%.

**短票利率低位再现**

票券商方面,交易员表示,整体而言资金多、票量少,短票供不应求,让短票利率再略有向下探低的现象.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.86%,有部分成交在银行消化资金之下成交于0.85%,但大型银行还是成交在0.86%.上日短票利率主要成交在0.86%.

今日是本提存期的最後一日,央行今日共发行850亿台币存单,相较存单到期金额727亿,存单发行馀额增加123亿.[TW/MMTCN]周五新提存期开始,央行存单到期金额则是1,327亿.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负11亿台币,累计超额准备为1,900亿台币,加计前期1%的超额准备为3,024亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周四持稳.投信及券商资金积极流入,整体资金状况平稳偏多,将关注明日20年期公债交割效应.

资金调度人士指出,受到欧债疑虑重燃带动,近日台债殖利率下滑,有券商趁机出脱部位,并将手上余钱暂放RP市场中,使得市场资金供应不显匮乏.

他们并表示,明日有公债及永丰银行金融债交割,金额分别为350亿及32亿台币,因以银行及寿险拿下多数筹码,加之此前寿险业在RP市场资金供应趋减,且交易商多提前准备,料市况应不致大幅紧缩.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.(完)