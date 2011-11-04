《台湾报摘》--经济日报11月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--在欧债危机升高之际,德拉基初掌兵符的欧洲央行(ECB)周四意外降息1码,并出手收购义、西公债,加上希腊可能取消以公投决定纾困案,欧美股应声大涨.
* 其他:
--两岸金融开放迈大步,台湾金管会周四预告,将开放银行业可投资中国大陆地区及政府所发行的有价证券.预计银行业将有4,000亿台币额度瞄准人民币债券,包括点心债、熊猫债.
--鸿海(2317.TW)旗下富士康(2038.HK)在东莞黄江镇设厂生产中小尺寸、触控面板及相关材料的计画,传出喊卡.业界认为,面板市况不佳,富士康东莞投资计画取消,未来应会集中集团资源,协助旗下奇美电(3481.TW)发展中小尺寸与触控面板事业.
--台湾中钢(2002.TW)受累10月以来钢市疲软,出货量大减,不仅旺季不旺,因上月美元急升侵蚀购料成本,单月税前盈馀仅11.05亿台币,创金融海啸以来最差表现,本季获利恐下修,钢铁业上下游进入"寒冬".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。