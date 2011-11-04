《台湾报摘》--经济日报11月4日

* 头版头条:

--在欧债危机升高之际,德拉基初掌兵符的欧洲央行(ECB)周四意外降息1码,并出手收购义、西公债,加上希腊可能取消以公投决定纾困案,欧美股应声大涨.

* 其他:

--两岸金融开放迈大步,台湾金管会周四预告,将开放银行业可投资中国大陆地区及政府所发行的有价证券.预计银行业将有4,000亿台币额度瞄准人民币债券,包括点心债、熊猫债.

--鸿海(2317.TW)旗下富士康(2038.HK)在东莞黄江镇设厂生产中小尺寸、触控面板及相关材料的计画,传出喊卡.业界认为,面板市况不佳,富士康东莞投资计画取消,未来应会集中集团资源,协助旗下奇美电(3481.TW)发展中小尺寸与触控面板事业.

--台湾中钢(2002.TW)受累10月以来钢市疲软,出货量大减,不仅旺季不旺,因上月美元急升侵蚀购料成本,单月税前盈馀仅11.05亿台币,创金融海啸以来最差表现,本季获利恐下修,钢铁业上下游进入"寒冬".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.