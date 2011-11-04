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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 09:28 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元升逾2角短暂突破30关卡,受希腊或放弃公投带动

路透台北11月4日电---台币兑美元TWD=TP周五盘初劲扬逾2角,并一度升破30关卡.受到希腊可能放弃公投的乐观情绪带动,亚洲货币走强,台股也大涨逾百点所激励.

本地时间上午9:19时,台币兑美元大涨2.2角至30元,稍早高点在29.990;同时间,台股.TWII大涨2.14%至7,619.65点;外资及陆资周四在台股扩大卖超79.13亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超52.31亿.[ID:nCT0415772]

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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