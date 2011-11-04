〔台湾汇市〕台币兑美元升逾2角短暂突破30关卡,受希腊或放弃公投带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月4日电---台币兑美元TWD=TP周五盘初劲扬逾2角,并一度升破30关卡.受到希腊可能放弃公投的乐观情绪带动,亚洲货币走强,台股也大涨逾百点所激励.
本地时间上午9:19时,台币兑美元大涨2.2角至30元,稍早高点在29.990;同时间,台股.TWII大涨2.14%至7,619.65点;外资及陆资周四在台股扩大卖超79.13亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超52.31亿.[ID:nCT0415772]
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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