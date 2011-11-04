《台湾报摘》--工商时报11月4日

* 头版头条:

--欧洲央行新任总裁德拉吉不负"超级玛利欧"的外号,在上任的首次利率会议,就送给金融市场一项意外大礼.有鉴于欧债危机恶化导致的经济疲弱,已超出通膨压力威胁,欧洲央行把基准再融资利率调降1码至1.25%,德拉吉还表示,欧元区经济在年底前可能陷入温和衰退.

* 其他:

--裕隆日产汽车(2227.TW)预约2015年挑战新车销售市占率15%的新高目标,宣布砸下至少5亿台币启动"新五年通路布建计画",进行启动全台据点升级工程,新召募千人销售大军,力拚市场前二大地位.

--两岸农产品洽谈会昨天在台北举行,双方签订相互采购及合作意向书,台湾业者预计采购大陆玉米等物资,降低自美采购的运输成本,大陆则扩大采购台湾生鲜蔬果及农产品,未来解决检疫程序後,台湾猪肉也可销往大陆.

--台股大起大落,8大公股行库20%强制停损暂松绑,据悉,原本8大公股行库投资部门设有20%强制停损机制,由于自欧债风暴爆发以来,近2个月台股大起大落,不少绩优大型权值股也难幸免,出现价跌逾20%的罕见现象,多家行库高层已决定,对先前行之有年的20%强制停损机制暂时松绑.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.