《台湾报摘》--工商时报11月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲央行新任总裁德拉吉不负"超级玛利欧"的外号,在上任的首次利率会议,就送给金融市场一项意外大礼.有鉴于欧债危机恶化导致的经济疲弱,已超出通膨压力威胁,欧洲央行把基准再融资利率调降1码至1.25%,德拉吉还表示,欧元区经济在年底前可能陷入温和衰退.
* 其他:
--裕隆日产汽车(2227.TW)预约2015年挑战新车销售市占率15%的新高目标,宣布砸下至少5亿台币启动"新五年通路布建计画",进行启动全台据点升级工程,新召募千人销售大军,力拚市场前二大地位.
--两岸农产品洽谈会昨天在台北举行,双方签订相互采购及合作意向书,台湾业者预计采购大陆玉米等物资,降低自美采购的运输成本,大陆则扩大采购台湾生鲜蔬果及农产品,未来解决检疫程序後,台湾猪肉也可销往大陆.
--台股大起大落,8大公股行库20%强制停损暂松绑,据悉,原本8大公股行库投资部门设有20%强制停损机制,由于自欧债风暴爆发以来,近2个月台股大起大落,不少绩优大型权值股也难幸免,出现价跌逾20%的罕见现象,多家行库高层已决定,对先前行之有年的20%强制停损机制暂时松绑.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。