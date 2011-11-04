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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 09:04 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月4日-11月11日

(除特别说明,均为GMT时间)

11月4日(五)

法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(最後一日).

马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.

北京--世界银行副行长兼首席经济学家林毅夫就中国及发展概况发表演说(0630).

布加勒斯特--匈牙利央行总裁Mugur Isarescu预计将出席一场金融研讨会(0830).

11月6日(日)

莫斯科--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问俄罗斯(至11月8日).

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

11月8日(二)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).

11月9日(三)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.

马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.

萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.

11月10日(四)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)财长会议.

夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在APEC财长会议後举行记者会.

雅加达--印尼央行委员会议.

阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).

比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).

斯洛文尼亚克兰耶-- 斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在一场银行家会议演讲.

贝尔格勒--塞尔维亚央行举行货币政策委员会会议.

11月11日(五)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.

芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

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