《新兴市场重要经济事件预告》--11月4日-11月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
11月4日(五)
法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(最後一日).
马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.
北京--世界银行副行长兼首席经济学家林毅夫就中国及发展概况发表演说(0630).
布加勒斯特--匈牙利央行总裁Mugur Isarescu预计将出席一场金融研讨会(0830).
11月6日(日)
莫斯科--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问俄罗斯(至11月8日).
11月7日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
11月8日(二)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).
11月9日(三)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.
11月10日(四)
夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)财长会议.
夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在APEC财长会议後举行记者会.
雅加达--印尼央行委员会议.
阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).
斯洛文尼亚克兰耶-- 斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在一场银行家会议演讲.
贝尔格勒--塞尔维亚央行举行货币政策委员会会议.
11月11日(五)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.
芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。