〔欧洲个股〕安赛乐米塔尔称钢需求下降,第四季出货及价格低于前季

路透布鲁塞尔11月3日电---全球最大的钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)指出,夏季需求下降正加剧为整个下半年需求锐减,第四季钢铁出口和价格甚至低于第三季,导致其取消部分投资计画.

安赛乐米塔尔周四表示,鉴于发达国家的衰退风险及中国收紧政策,致使增长放缓等经济变数,客户正益发审慎.该公司钢产量占全球6-7%.

其财务长Aditya Mittal在投资者电话会议称,第四季钢的出货仅比第三季"略降",但有一些不利风险.

钢价亦下跌,他表示客户还等着可能进一步跌价,因此虽然库存水准不高,但客户并不急于建立库存.铁矿石等原物料价格疲软也打压钢价.

安赛乐米塔尔预估,明年全球钢消费量增长将从2011年的7%放缓至5%.

执行长Lakshmi Mittal说,发达国家的钢消费量应见到零成长或低度增长,而不会陷入2009年那样的崩跌.

他表示,全球最大的钢消费和生产国中国也已诉诸削减产出,意味着市场不会像过去一样充斥中国出口的钢材.(完)