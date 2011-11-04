〔路透调查〕欧元短期内料难大幅走升,日圆将维持强势格局

* 欧元未来一年料持平

* 分析师等待欧元区重大事件的结果

* 日圆兑美元料维持强势

* 英镑长期料将走强

记者 Andy Bruce 编译 张明钧

路透伦敦11月3日电---路透针对多位顶尖外汇策略师的调查结果显示,欧元兑美元自不太可能在短期内扳回4月以来的跌幅;这项调查是在欧元区债务危机出现重大进展前完成.

在等待欧洲央行最新决策可能扭转升息立场、以及希腊政府将于周五举行的信任投票之际,分析师大多和10月时持差不多的看法.

11月调查结果预期未来12个月欧元将在1.34-1.37美元间交投,与周四的1.375美元相去不远.

尽管上周接受调查时,分析师多预期欧洲央行将于周四维持指标利率于1.50%,但自此之後的企业调查数据凸显出欧元区濒临新一波衰退的疑虑.

希腊政府周五面临不信任投票的危机,恐将带来主权债务失序违约的威胁,这将让欧洲银行业及欧元同受打击.

"也许会出现非常负面的结果,例如对希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)的不信任案表决周五获得通过,将会举行大选."奥地利Raffeisen Bank市场分析师Joerg Angele在一份研究报告中指出.

"因此我们仍维持年底前欧元兑美元将低于当前水准的看法.但在那之前,情势仍诡谲多变."

调查结果显示,欧元一个月後料持稳于1.37美元,三个月後来到1.35美元,六个月及一年後则分别报1.34及1.37美元.

一个月汇率预估的高低落差约为0.15美元,反应出未来数周潜藏的高度不确定性.

毫不意外的是,未来一个月内欧元料将成为波动最为剧烈的货币,年率化的波动率料约为13.5%,上个月时为16%.

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**强势日圆**

分师师对于日圆的看法显然要笃定一些.

日圆兑美元料将在庞大的投资者需求支持下保持坚挺,尽管日本央行本周进行史上最大规模的干预.

本周60位受访分析师的预期显示,美元兑日圆将在一个月後报77日圆,六个月後报78,一年後报80.

分析师已经连续三个月持相同的预估,凸显出分析师倾向于认为日圆将走软,但这一直没有成为现实.

"美国联邦储备理事会(FED,美联储)将利率维持在如此低的水准,美国公债收益率不太可能远离当前的水准,另一方面日本主管当局并不允许日圆走强."野村欧洲外汇策略主管Geoffrey Kendrick表示.

美元兑日圆周一跌至75.5,促使日本央行抛售创纪录的约7.7万亿(兆)日圆(987亿美元)进行干预,今年以来三次干预行动的规模一次比一次大.

"他们每次都增加火力,成果明显."Kendrick表示."但惟有美国经济数据好转,才能真正帮助日本当局."

调查结果显示,英镑兑欧元料将于未来数月走贬,但欧元区债务危机恶化可能使其在12个月内走升.

调查预估未来三个月後英镑兑欧元将报0.87英镑,六个月及一年後将分别升至0.86及0.85英镑,与10月调查结果相近.英镑兑欧元周四在0.86英镑附近交投.

不过英镑涨势料将受限,因英国仍受累于疲软的经济成长前景以及政府严苛的减赤节支措施.(完)