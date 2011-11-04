〔东京汇市〕欧元守住隔夜涨势,但前景仍充斥变数

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元在希腊料放弃公投後守住涨势
* 欧元涨势将限于1.40美元下方,因希腊仍充斥变数
* 市场提防日本干预,支撑美元/日圆汇价
* 美国就业数据强劲可望驱动美元/日圆走势
路透东京11月4日电---欧元周五守住海外市场的涨势,此前迹象显示希腊将放弃就援助方案举行公投的计画,纾缓该国可能面临失序性违约的疑虑.
但欧元进一步的涨势料将受阻,因鲜有市场人士认为欧债及金融危机会在短期内落幕,意大利,西班牙甚至法国公债较德国公债收益率(殖利率)的差距均颇为庞大.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。