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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 09:18 BJT

〔东京汇市〕欧元守住隔夜涨势,但前景仍充斥变数

* 欧元在希腊料放弃公投後守住涨势

* 欧元涨势将限于1.40美元下方,因希腊仍充斥变数

* 市场提防日本干预,支撑美元/日圆汇价

* 美国就业数据强劲可望驱动美元/日圆走势

路透东京11月4日电---欧元周五守住海外市场的涨势,此前迹象显示希腊将放弃就援助方案举行公投的计画,纾缓该国可能面临失序性违约的疑虑.

但欧元进一步的涨势料将受阻,因鲜有市场人士认为欧债及金融危机会在短期内落幕,意大利,西班牙甚至法国公债较德国公债收益率(殖利率)的差距均颇为庞大.

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