〔日本个股〕东电业务计画获批,料可取得9,000亿日圆作为核灾赔偿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月4日电---日本经济产业大臣枝野幸男周五说,政府已经批准东京电力(9501.T)一项业务计画,从而允许东电从一个有政府注资的纾困基金取得第一笔钱,协助该公司为福岛核灾进行赔偿.
枝野幸男说,计划获批後,东电料将从政府发起的这个纾困实体获得9,000亿日圆(115亿美元),赔偿福岛第一核厂危机的受灾户.
这项纾困金至少将暂时帮助东电解除资金短缺危机.
政府以公共资金及核电营运商的贡献设置了这个纾困组织,以尽力提供东电资金满足损害赔偿要求.该公司将逐年返还这些钱.
东电在上周提交政府这项业务计画,其中包括减少成本的措施.这项计画获得批准是东电取得纾困金的必要条件.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。