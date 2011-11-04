〔日本个股〕东电业务计画获批,料可取得9,000亿日圆作为核灾赔偿

路透东京11月4日电---日本经济产业大臣枝野幸男周五说,政府已经批准东京电力(9501.T)一项业务计画,从而允许东电从一个有政府注资的纾困基金取得第一笔钱,协助该公司为福岛核灾进行赔偿.

枝野幸男说,计划获批後,东电料将从政府发起的这个纾困实体获得9,000亿日圆(115亿美元),赔偿福岛第一核厂危机的受灾户.

这项纾困金至少将暂时帮助东电解除资金短缺危机.

政府以公共资金及核电营运商的贡献设置了这个纾困组织,以尽力提供东电资金满足损害赔偿要求.该公司将逐年返还这些钱.

东电在上周提交政府这项业务计画,其中包括减少成本的措施.这项计画获得批准是东电取得纾困金的必要条件.(完)