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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 10:31 BJT

澳洲经济指标总览--11月4日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 8月 顺差31 顺差18.17 11月8日

出口(较前月) +8% -1%

进口(较前月) +3% -1%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 9月 +20.4 -10.4 11月10日

--全职 +10.8 -13.5

--兼职 +9.6 +3.1

失业率 5.2% 5.3%

就业参与率 65.6% 65.6%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 9月 +0.4% +0.6% 12月1日

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日

商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日

(较上年同期) +1.4% +1.0%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日

出口物价(较前季) +4.0% +6.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日

(较上年同期) +3.5% +3.6%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%

(较上年同期) +2.3% +2.6%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%

(较上年同期) +2.6% +2.9% (完)

--整理 龚芳

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