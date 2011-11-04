〔美股业绩〕房贷美第三季损失扩大,向财政部寻求60亿美元金援

路透华盛顿11月3日电---美国第二大住宅贷款抵押机构房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB周四公布,将会额外动用60亿美元的纳税人紧急援助资金,因摇摇欲坠的美国房市致使该公司录得逾一年来最为严重的季度亏损.

这家由政府接管的公司表示,第三季亏损44亿美元,较上年同期的亏损25亿美元大幅增加.

这是房市持续疲软不断让房贷美失血的最新迹象之一,为了让该公司茍延残喘,纳税人将得付出更多成本.房贷美是在2008年遭政府接管.

该公司警告称,未来营运将进一步走疲,因止赎活动增加.

房贷美已经动用了722亿美元的纳税人资金,需要额外的公众资金援助才能填补最新的损失,以及向美国财政部支付16亿美元股息.

房贷美及规模较大的竞争对手房利美FNMA.OB在金融危机高峰期遭到政府接管,因抵押贷款亏损堆积如山,对其偿付能力构成威胁.

房贷美执行长Charles Haldeman表示,劳动市场疲弱,加上经济不振,已然导致潜在的房市买家退场观望,或选择租屋,尽管房价处于相对低点,且抵押贷款利率创下历史新低.

"展望未来,我们预期明年初之前疲软的经济复苏将持续对房价带来下跌压力."Haldeman在一份声明中指出.(完)