〔台湾债市〕RP利率持平,虽有公债交割但资金面并未明显紧俏

路透台北11月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日虽有350亿台币公债交割,但整体资金状况并未趋紧,只是有些分配不均,缺钱者要花点时间才能顺利调度.

资金调度人士指出,本期交割公债由银行和寿险拿下大多筹码,盘初见部份寿险及投信赎回资金,但量并不多,加上月初资金回流还算平稳,进出相抵使得冲击有限.但有交易商称,仍见到部分较小规模的券商在场上找钱.

另外,今日也有永丰银行金融债交割,金额为32亿台币.

展望下周,交易商表示,目前市场资金供应状况平稳,加上下周央行存单到期量不少,尽管有两档债券即将交割,但金额不大,料可维持平稳偏松的气氛.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周一(7日)有南亚(1303.TW)塑胶公司债交割,金额40亿台币;周四(10日)则有35亿的远东商银金融债交割.(完)