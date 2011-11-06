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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--11月7日****

路透11月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%

报纸招聘广告(较前月) -- 持平

0500 日本领先指标(较上月) 9月 -- -0.8

同时指标(较上月) -- +0.3

0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.8%

经季节调整失业率 3.0% 3.0%

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.1% -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -2.3% -2.3%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +0.2% +0.5%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负20 负18.5

1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.1% -0.3%

(较上年同期) -0.5% -1.0%

1100 德国总工业生产(较前月) 9月 -0.5% -1.0%

1500 美国就业趋势指数 10月 -- 101.0

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加50.0 减少95.0

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月4日(五)

0843 意大利Markit服务业PMI 10月 43.9 45.0

0848 法国Markit服务业PMI 10月 44.6 46.0

综合PMI 45.6 --

0853 德国Markit服务业PMI 10月 50.6 52.1

0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 46.5 47.2

综合PMI 46.4 47.2

1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +5.8% +5.8%

1100 德国工业订单(较前月) 9月 -4.3% -0.1%

1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 减少5.4 增加1.22

失业率 7.3% 7.1%

全职就业人数(万人) 减少7.17 --

兼职就业人数(万人) 增加1.77 --

就业参与率 66.7% 66.8%

1230 加拿大建筑许可 9月 -4.9% +2.8%

1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加8 增加9.5

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.1

民间就业岗位(万个) 增加10.4 增加12.0

失业率 9.0% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周平均工时 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 122.1 -- (完)

--整理 龚芳/王丽鑫;审校 李爽

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