主要国家经济指标预测--11月7日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%
报纸招聘广告(较前月) -- 持平
0500 日本领先指标(较上月) 9月 -- -0.8
同时指标(较上月) -- +0.3
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.1% -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -2.3% -2.3%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +0.2% +0.5%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负20 负18.5
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -0.5% -1.0%
1100 德国总工业生产(较前月) 9月 -0.5% -1.0%
1500 美国就业趋势指数 10月 -- 101.0
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加50.0 减少95.0
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月4日(五)
0843 意大利Markit服务业PMI 10月 43.9 45.0
0848 法国Markit服务业PMI 10月 44.6 46.0
综合PMI 45.6 --
0853 德国Markit服务业PMI 10月 50.6 52.1
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 46.5 47.2
综合PMI 46.4 47.2
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +5.8% +5.8%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -4.3% -0.1%
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 减少5.4 增加1.22
失业率 7.3% 7.1%
全职就业人数(万人) 减少7.17 --
兼职就业人数(万人) 增加1.77 --
就业参与率 66.7% 66.8%
1230 加拿大建筑许可 9月 -4.9% +2.8%
1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加8 增加9.5
制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.1
民间就业岗位(万个) 增加10.4 增加12.0
失业率 9.0% 9.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.3 34.3
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 122.1 -- (完)
--整理 龚芳/王丽鑫;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。