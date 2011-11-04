〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率料在0.97-0.995%

路透台北11月4日电----台湾金融业人士周五表示,在欧洲央行意外降息一码(25基点)的氛围下,料将使今日央行一年期存单加权平均得标利率较上期再略走低,估计区间在0.97-0.995%.

台湾央行9月间已暂停升息,重贴现率停留在1.875%的水位,但近期官方公布的经济数据包括经济成长率、出口等实体成长均呈现疲态,不少分析师不排除央行利率可能停留在此很长一段时间,甚至有下档风险.

路透周五访问六家金融机构,多数认为本次存单标售结果将较上次略低,区间在0.97-0.995%.

更有外商银行交易人士预估,今日五年券盘中利率已降至1.036%,因此今日一年期央行存单的高标利率可能不会高于1%.

10月初央行存单标售的加权平均得标利率在0.984%,高标在1.013%.

今日标售的364天期定期存单,金额为1,000亿台币.将在下周一(7日)发行.标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)