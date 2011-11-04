〔日本股市〕早盘收高逾1%,希腊公投疑虑渐退

路透东京11月4日电---日本股市日经指数周五早盘上涨逾1%,上日因假期休市之後追上美股涨升脚步,因希腊越来越有可能会放弃危及欧债危机解决方案的公投计画.

但是索尼(6758.T)却逆势下跌,一度跌了将近9%.此前该公司公布可能会连续第四年净亏损,而非因日圆走强获利.电视及个人电脑价格走跌、泰国洪灾也是冲击因素.

日经指数.N225早盘收涨1.3%,报8,750.76点,但周线仍料下滑逾3%.东证股价指数.TOPX上涨1.3%,报748.49点,本周也可能以下跌3%作收.(完)