〔日本股市〕早盘收高逾1%,希腊公投疑虑渐退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月4日电---日本股市日经指数周五早盘上涨逾1%,上日因假期休市之後追上美股涨升脚步,因希腊越来越有可能会放弃危及欧债危机解决方案的公投计画.
但是索尼(6758.T)却逆势下跌,一度跌了将近9%.此前该公司公布可能会连续第四年净亏损,而非因日圆走强获利.电视及个人电脑价格走跌、泰国洪灾也是冲击因素.
日经指数.N225早盘收涨1.3%,报8,750.76点,但周线仍料下滑逾3%.东证股价指数.TOPX上涨1.3%,报748.49点,本周也可能以下跌3%作收.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。