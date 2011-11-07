〔台湾货币市场〕11月7日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透台北11月7日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期5,896亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆6,404.1亿台币:
11/08 250.00亿
11/09 736.00亿
11/10 3,069.00亿
11/11 1,694.50亿
11/12 1,991.60亿
11/13 1,839.50亿
11/14 847.70亿
11/15 175.50亿
11/16 2,465.80亿
11/17 766.50亿
11/18 1,381.00亿
11/19 499.50亿
11/20 897.00亿
11/21 347.00亿
11/22 117.50亿
11/23 1,306.00亿
11/24 527.00亿
11/25 1,186.50亿
11/26 474.00亿
11/27 842.50亿
11/28 185.50亿
11/29 95.00亿
11/30 1,222.50亿
12/01 1,020.50亿
12/02 2,466.50亿
--公债付息86.55亿台币:
11/10 95甲7期5息 7.4375亿
11/13 90甲8期10息 19.3750亿
11/14 89甲13期11息 17.7375亿
11/16 94甲8期6息 6.0000亿
11/16 96甲7期4息 9.0000亿
11/18 93甲9期7息 10.5000亿
11/24 88甲2期13息 16.5000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/18:100/8R期30年期公债发行,金额300亿台币,11月15日标售.
--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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