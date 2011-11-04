〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率为0.96%,低于预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月4日电---台湾央行周五宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.96%.该得标利率低于市场预期,较上月的0.984%跌2.4基点.
根据路透访查六家金融机构显示,市场预期364天期存单加权平均得标利率落在0.97-0.995%.[ID:nCT0416278]
央行表示,此次投标总金额为3,353亿台币,投标倍数为3.35倍.
央行去年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总馀额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)
--记者 高洁如/董永年; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选