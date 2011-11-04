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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 12:37 BJT

〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率为0.96%,低于预期

路透台北11月4日电---台湾央行周五宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.96%.该得标利率低于市场预期,较上月的0.984%跌2.4基点.

根据路透访查六家金融机构显示,市场预期364天期存单加权平均得标利率落在0.97-0.995%.[ID:nCT0416278]

央行表示,此次投标总金额为3,353亿台币,投标倍数为3.35倍.

央行去年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总馀额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)

--记者 高洁如/董永年; 审校 曾祥进

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