〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,五年券100/6因外商银买进走强

路透台北11月4日电---台湾债市主要殖利率周五收盘涨跌互见.虽有希腊放弃就欧元区债务协议举行公投的利空打压,不过热门的五年券100/6殖利率开高後吸引外商银买盘介入,终场甚至逆势收低.

交易商认为,昨晚欧洲央行不预警的降息,引发外商银尝试做多短券,不过下档有364天期定期存单利率与债市同业附买回(RP)利率的压力,空间有多大仍待观察.

"澳洲、欧洲央行等都陆续降息了,觉得会有一波行情吧."一美系银行交易员称.

另一证券商交易员则认为,欧洲央行降息的动作令人意外,难免会引发台湾或将跟进的联想."但我认为央行还会观察一阵子,也许等韩国降息了再担心还来得及."

欧洲央行(ECB)意外降息25基点至1.25%,并称眼下将继续执行公债购买计划以支持其货币政策.此举提振市场.

台湾央行今日标售364天期定期存单,加权平均得标利率为0.96%.该得标利率低于市场预期,较上月的0.984%跌2.4基点.[ID:nCT0416308]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.68 1.0344 1.0320-1.0525 74.0

10 100/9 A00109=TWO +1.04 1.3294 1.3220-1.3300 43.5

20 100/7 A00107=TWO -5.22 1.7988 1.7925-1.8050 6.5

针对下周台债行情的预期,交易商认为,在经历标债、欧债危机等连串消息面的洗礼,除了今晚美国非农就业数据发布後可能对下周一走势造成影响外,台债料因消息面处于空窗期,使得殖利率呈现狭幅盘整的格局.

一证券商交易员就指出,除非央行进一步让市场资金更为宽松,否则也找不出让殖利率走低的理由."短线抛补赚蝇头小利的操作方式不会改变."

另一银行业交易员则称,台股走势将牵动下周台债的表现,倘若大盘向上突破7,800点,则殖利率恐有较大弹幅的压力,否则仍以区间整理为主.

台湾股市周五收高1.92%,加权股价指数.TWII收涨142.92点,至7,603.23.该指数今日开高1.63%.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7988

10 100/9 A00109=TWO 1.3294

5 100/6 A00106=TWO 1.0344

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)