〔路透基点〕兴建上海迪士尼的逾200亿元人民币贷款案条款浮现--RLPC

路透香港11月4日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,中国上海申迪集团向12家银行融资逾200亿元人民币以支持兴建上海迪士尼(DIS.N)主题公园的贷款案,已分为5-6个多年期贷款,其中贷款最长年限不超过25年.

这12家银行包括牵头行交行(601328.SS)(3328.HK)、国开行[CHDB.UL]和上海浦东发展银行(600000.SS);联席安排行为农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)和工行(1398.HK)(601398.SS);上海银行、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、华夏银行(600015.SS)、上海农商行和中国进出口银行亦有参与.

消息人士说,根据最新的贷款备忘录,本案规模可能约为210亿元人民币,利率为中国人民银行基准利率的100%.

一位消息人士说,贷款部分之中可能有一个定期贷款和一个循环信用贷款.

如同先前的报导,这项融资案可能会被设计成股东贷款.

消息人士表示,牵头行承贷额度约为贷款总额的50%,联席安排行承贷30-40%,剩馀额度由一般参贷行承贷.

不过消息人士强调,在最终签约定案之前,贷款规模及条款都有可能改变,他们预计签约时间会是在今年年底之前.银行目前正在进行内部评估程序.

如同先前的报导,上述银行今年稍早时已经和上海市政府签署融资框架协议,但尚未明确如何分配.

上海申迪是由上海陆家嘴(集团)有限公司、上海文化广播影视集团、锦江国际(集团)有限公司的合资投资控股公司.

上海市政府拥有57%上海迪士尼主题乐园的股权,迪士尼(Walt Disney)拥有43%.上海市政府的财务顾问为法国巴黎银行.

这项迪士尼计画是上海市政府的浦东区第12个五年计画的一部分.

"这太敏感了,在一切定案之前我们不希望宣布任何事情,"另一位消息人士说.

上海迪士尼度假区在4月破土动工,根据官网的资料,初期将投资约245亿元人民币(37亿美元)兴建主题公园,接着再投资45亿元人民币(7亿美元)在其他方面,包括酒店和商店、餐饮娱乐区.

第一阶段的主题乐园兴建范围达3.9平方公里.乐园将在2014年开幕.完工之後将是全球第六座、中国大陆首座迪士尼主题乐园.(完)