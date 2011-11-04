〔表格〕台股外资及陆资买超49.07亿台币,结束连续二日卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月4日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超49.07亿台币,结束连续两日卖超,上交易日修正後为卖超80.12亿.
三大法人今日合计买超66.50亿台币,上交易日修正後为卖超96.85亿.
台湾股市.TWII今日收高1.92%,追随亚洲股市涨势,因市场认为希腊将放弃对欧元区援救计划的全民公投.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
11/4 +49.07 +17.77 -0.34 +66.50
11/3 -80.12r -13.55 -3.18r -96.85r
11/2 -52.31r +3.44 +2.20r -46.67r
11/1 +38.27r +8.28 -2.73r +43.82r
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本月累计 -45.09 +15.94 -4.05 -33.20
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
10月 +513.04r +15.62 +41.80r +570.46r
9月 -786.80 -74.88 +29.75r -831.93r
8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。