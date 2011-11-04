版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 15:05 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超49.07亿台币,结束连续二日卖超

路透台北11月4日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超49.07亿台币,结束连续两日卖超,上交易日修正後为卖超80.12亿.

三大法人今日合计买超66.50亿台币,上交易日修正後为卖超96.85亿.

台湾股市.TWII今日收高1.92%,追随亚洲股市涨势,因市场认为希腊将放弃对欧元区援救计划的全民公投.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

11/4 +49.07 +17.77 -0.34 +66.50

11/3 -80.12r -13.55 -3.18r -96.85r

11/2 -52.31r +3.44 +2.20r -46.67r

11/1 +38.27r +8.28 -2.73r +43.82r

----------------------------------------------------

本月累计 -45.09 +15.94 -4.05 -33.20

以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):

月份 外资 自营商 投信 合计

10月 +513.04r +15.62 +41.80r +570.46r

9月 -786.80 -74.88 +29.75r -831.93r

8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r

7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r

6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r

5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r

4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r

3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54

2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57

1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐