〔台湾汇市〕台币/美元收涨1.95角,因希腊或取消公投但气氛谨慎

路透台北11月4日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值1.95角,受希腊或将取消纾困案交付公投的消息鼓舞,乐观情绪大升,台币随亚洲货币走扬,惟欧债危机仍充满不确定性,场上交投气氛谨慎.

汇银人士表示,今日台股随国际股市反弹大涨逾百点,带动外资汇入,台币开盘不久便升破30元整数关卡,但进口商和央行随即进场买汇,加上外商也缺乏追价意愿,限制台币涨幅,市场静待稍晚希腊总理的不信任投票案结果,以及美国非农就业数据公布.

另外,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一周及一个月期的换汇点仍为溢价,今日收盘时分别报0.020/0.040和0.015/0.035,显示市场认为台币短线走贬的机会仍大于走升.

"(欧债)整件事都与政治有关,所以没有人知道下一步该怎麽走,"一位外商银行人士称.

交易商指出,此前出炉的援助计画根本无法彻底解决欧债问题,加上全球经济恐陷衰退,继澳洲央行开了第一枪後,欧洲央行周四也意外降息,今日印尼央行总裁也暗示未来有降息空间,以及中国大陆经济成长不若预期强劲等利空消息弥漫,亚币後市不容乐观.

他们并表示,台币本周上冲下洗,银行间可能疲于应付巨幅震荡走势,若稍晚美国非农就业数据结果没有太大意外,预料台币将先行整理,下周一交投料落在29.9-30.2元间,先看今晚欧美股市,且大区间仍不脱29.7-30.3元间震荡.

台币兑美元今日收报30.025元,较前一周贬值1.56角,或0.52%;累计今年以来台币已升值逾1.14%,尽管此前欧债危机爆发後,曾一度抹去上半年涨幅.

台湾加权指数.TWII周五上涨1.92%至7,603.23点;外资及陆资在台股买超49.07亿台币,结束连续两日卖超,上交易日修正後为卖超80.12亿.[ID:nCT0416350]

新兴市场中,韩国韩元KRW和多数亚洲货币周五上涨,因市场预期希腊或会避免无序违约.但这些货币本周料录得跌幅,因投资者出于对欧元区危机的担忧,不愿买入上述货币.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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美元/台币六个月期 -0.185/-0.145 -0.160/-0.130

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