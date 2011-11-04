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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 15:15 BJT

〔韩国股市〕收盘劲升3.1%,三星电子大涨逼近天价纪录(更新版)

(新增细节)

* 综合股价指数上涨,因希腊及欧元区疑虑缓解

* LG电子股价表现落後,此前宣布发行新股

* 三星电子股价逼近纪录高位

路透首尔11月4日电---韩国股市周五跳涨,受科技股及炼油股升势拉抬,此前希腊似乎准备放弃公投提案且欧洲央行宣布降息.

"先前压抑市场的疑虑已经大获缓解,而且大涨时机似已成熟,"新韩投资市场分析师Lee Sun-yeb称.

Lee并表示,综合股价指数本月可能回升到2,000点大关.

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