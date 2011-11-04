〔韩国股市〕收盘劲升3.1%,三星电子大涨逼近天价纪录(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 综合股价指数上涨,因希腊及欧元区疑虑缓解
* LG电子股价表现落後,此前宣布发行新股
* 三星电子股价逼近纪录高位
路透首尔11月4日电---韩国股市周五跳涨,受科技股及炼油股升势拉抬,此前希腊似乎准备放弃公投提案且欧洲央行宣布降息.
"先前压抑市场的疑虑已经大获缓解,而且大涨时机似已成熟,"新韩投资市场分析师Lee Sun-yeb称.
Lee并表示,综合股价指数本月可能回升到2,000点大关.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。