〔欧元债市〕德债期货盘初走低,希腊料将取消公投

路透伦敦11月4日电---德国公债期货周五下跌,希腊似乎准备取消将纾困方案交付公投,但投资人审慎观望今日稍晚的希腊国会信任投票及美国就业数据.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)已同意,若周五稍晚的信任投票获得所属政党支持,他将下台,让位给协议好的联合政府,希腊针对欧盟纾困案达成政治共识的希望因而增温.