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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 15:34 BJT

〔日本股市〕收涨近2%,因对希腊公投担忧缓解(更新版)

路透东京11月4日电---日本股市日经指数周五收涨近2%,因希腊似乎准备放弃危及欧债危机救助方案的公投计划.不过受欧洲忧虑影响,日股周线仍然收低.

索尼(6758.T)逆势挫跌近8%,此前该公司公布可能会连续第四年净亏损,而非因日圆走强获利.电视及个人电脑价格走跌、泰国洪灾也是冲击因素.

投资人等待今日稍後将公布的美国非农就业数据,分析师预估料将显示上月新增9.5万个就业岗位.

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