〔日本股市〕收涨近2%,因对希腊公投担忧缓解(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月4日电---日本股市日经指数周五收涨近2%,因希腊似乎准备放弃危及欧债危机救助方案的公投计划.不过受欧洲忧虑影响,日股周线仍然收低.
索尼(6758.T)逆势挫跌近8%,此前该公司公布可能会连续第四年净亏损,而非因日圆走强获利.电视及个人电脑价格走跌、泰国洪灾也是冲击因素.
投资人等待今日稍後将公布的美国非农就业数据,分析师预估料将显示上月新增9.5万个就业岗位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。