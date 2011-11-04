《外汇动态》瑞士央行官员评论激发欧元/瑞郎买盘

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0747GMT---交易商指称,盘初欧元/瑞郎EURCHF=在1.2145/50瑞郎涌现买盘.瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)表示,即使是在1.20瑞郎的欧元/瑞郎目标下限,瑞郎仍算偏高,此番言论令一些市场人士措手不及,让欧元/瑞郎上演轧空行情.短线阻力在1.2185附近--即周三高点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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