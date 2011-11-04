《外汇动态》瑞士央行官员评论激发欧元/瑞郎买盘

0747GMT---交易商指称,盘初欧元/瑞郎EURCHF=在1.2145/50瑞郎涌现买盘.瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)表示,即使是在1.20瑞郎的欧元/瑞郎目标下限,瑞郎仍算偏高,此番言论令一些市场人士措手不及,让欧元/瑞郎上演轧空行情.短线阻力在1.2185附近--即周三高点.(完)