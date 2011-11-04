《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月4日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:从前两天的走势看来,欧元目前正陷于本周低点约1.3650附近的支撑,以及1.3850水准的阻力之间.欧元周线需收在1.3850下方,方能强化空头气氛,而蜡烛图的周线才会偏空.
若果真如此,则市场将再度看坏欧元中长期走势,并下看1.3000水准.欧元若升逾1.3850,则将重新上看1.4000目标.若收在1.3650以下,则将再度看坏欧元,料进一步跌向1.3520,并回跌至1.3150美元的低位.
美元/日圆:美元似乎再度在此持稳下来,然而今天美国的非农业就业数据很有可能令情势有所改观.美元显然暂时守住约77.70的支撑,因对当局进一步干预的疑虑,抑制市场积极建立空仓的力道;美元在本周稍早未能一举冲破79.70/80的200日均线,而自2007年高位124.15延伸而来的趋势线阻力切入位则在略高于79.80处.
惟有收在这道关卡上方,方能预示美元将进一步上涨,否则美元可能回贬,并跌破77.70日圆.(完)
--编译 龚芳;审校 张明钧
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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