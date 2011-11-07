台湾经济指标预测--11月7日至11月28日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透台北11月7日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------11月7日当周------------------------------------
11/7 1600 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +1.35%(年变动率)
11/7 1600 商品出口 10月 -- +9.9%(年变动率)
11/7 1600 商品进口 10月 -- +10.8%(年变动率)
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.72%(年变动率)
11/22 1600 季调失业率 10月 -- 4.27%
11/23 1600 工业生产 10月 -- +1.62%(年变动率)
11/24 1600 国内生产总值(GDP)终值 第三季 -- 概估值+3.37%(年变动率)
11/25 1620 M2货币总计数 10月 -- +5.85%(年变动率)
-------------------------------11月28日当周------------------------------------
11/28 1600 领先指标 10月 -- -0.3%(月变动率)
-------------------------------12月5日当周------------------------------------
*12/5 1600 外汇存底 11月底 -- 3,933.27亿美元
-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6