台湾已公布经济指标--2011/11/7

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)9月 +1.35% +1.34% 11/7 --
*外汇存底(亿美元) 10月底 3,933.27 3,891.74 12/5 --
商品出口(y/y) 9月 +9.9% +7.2% 11/7 --
商品进口(y/y) 9月 +10.8% +6.4% 11/7 --
领先指标(m/m) 9月 -0.3%-p -0.3%-r 11/28 --
M2货币总计数(y/y) 9月 +5.85% +6.16% 11/25 --
重贴现率(%) 9月28日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 9月 +2.72% +5.26% 11/21 --
工业生产(y/y) 9月 +1.62%-P 3.97%-r 11/23 --
季调失业率 9月 4.27% 4.36% 11/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第二季 +90.2 +107.3-r 11/21 --
国际收支(亿美元) 第二季 +49.0 +45.9 11/21 --
国内生产总值概估值(GDP)第三季 +3.37%-p +5.02% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6