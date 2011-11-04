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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 17:07 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增285.5亿台币

路透台北11月4日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增285.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,079.4亿台币.上周存单发行量净减312.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月31日(一) 1,167.50 1,183.00 +15.50

11月 1日(二) 369.00 830.50 +461.50

11月 2日(三) 2,456.00 2,264.50 -191.50

11月 3日(四) 727.00 850.00 +123.00

11月 4日(五) 1,327.00 1,204.00 -123.00

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总计 6,046.50 6,332.00 +285.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月31日(一) 84.50 0.00

11月 1日(二) 94.00 29.00

11月 2日(三) 141.00 20.00

11月 3日(四) 8.00 8.00

11月 4日(五) 173.00 7.00

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总计 500.50 64.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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