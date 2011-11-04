《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增285.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月4日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增285.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,079.4亿台币.上周存单发行量净减312.5亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月31日(一) 1,167.50 1,183.00 +15.50
11月 1日(二) 369.00 830.50 +461.50
11月 2日(三) 2,456.00 2,264.50 -191.50
11月 3日(四) 727.00 850.00 +123.00
11月 4日(五) 1,327.00 1,204.00 -123.00
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总计 6,046.50 6,332.00 +285.50
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月31日(一) 84.50 0.00
11月 1日(二) 94.00 29.00
11月 2日(三) 141.00 20.00
11月 3日(四) 8.00 8.00
11月 4日(五) 173.00 7.00
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总计 500.50 64.00 (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。