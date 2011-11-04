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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 16:45 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎续涨,卖单在1.2250伺机而待

0834GMT---欧元/瑞郎续涨至1.2238,为一周来最高位.

交易商指出,瑞士企业浮现买盘.

数据显示,瑞士央行外汇储备于10月下降.

据称卖单在1.2250上方及1.2280处伺机而待. (完)

--编译 龚芳;审校 侯向明

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