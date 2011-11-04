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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 16:59 BJT

《外汇动态》美元指数跌破76.50即为买点--荷兰国际集团(ING)

0848GMT---荷兰国际集团(ING)建议,若美元指数.DXY在1230GMT美国非农就业数据公布後大举跌破76.50即是买点,因当前冒险氛围非常脆弱.

美元指数最新报76.878,日内上涨0.26%.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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