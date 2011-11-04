〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超2.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月4日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 18.50 15.00 +3.50
票券业 0.50 1.50 -1.00
证券业 12.00 14.50 -2.50 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。