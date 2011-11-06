〔希腊政经〕总理与反对党领袖协议组新联合政府,新任总理人选未定

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典/巴黎11月6日电---希腊总统办公室表示,总理帕潘德里欧(George Papandreou)及保守势力反对阵营领袖Antonis Samaras周日就新联合政府达成协议,将在举行大选之前将先行通过欧元区的纾困协议.
希腊总统办公室发布声明稿指出,帕潘德里欧将不会领导新的联合政府;此前欧盟要求希腊在24小时之内解释其将如何组成一团结政府以执行其1,300亿欧元紧急融资计画.
在总统Karolos Papoulias主导下,帕潘德里欧与Samaras敲定了联合政府协议,但细节尚不明朗,因他们还没有协议出谁将担任新任总理来领导希腊走出经济、政治及社会危机.
声明表示,"明天总理及反对党领袖将会就新政府领导人展开新一轮讨论."
这项声明同时也未提到这个过渡政府会延续多久时间,以及提前选举的时点.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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