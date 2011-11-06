〔东京汇市〕欧元在亚洲盘初持坚,因希腊政坛同意组成联合政府

2148GMT--欧元在亚洲盘初持坚,此前希腊总理与反对党领袖达成协议组成联合政府,并在大选之前批准欧元区对希腊的纾困案.

不过仍有许多问题尚存,因为对于新任总理人选并无共识,也没有提到在提早举行大选之前这个过渡政府会持续多久.

欧元/美元EUR=在亚洲盘初从周五纽约盘的1.3764美元小涨至1.3825美元.

欧元/瑞郎跳涨,此前瑞士央行在周末警告称,如果经济前景和通缩发展情况必要的话,央行准备采取更多行动削弱瑞郎.

欧元/瑞郎EURCHF=最新报1.2288瑞郎,周五纽约尾盘时为1.2202.

欧元区投资人信心及零售销售数据将在今日稍後公布.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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