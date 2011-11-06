〔欧洲金融〕ECB降息是为了防范未然,不会永久买债--ECB史塔克(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透法兰克福11月4日电---欧洲央行(ECB)执委史塔克周五表示,该行降息是为了防范未然,他并呼吁欧洲央行尽早终止买进主权国家债券计划.
史塔克暗示,欧洲央行并未准备在今年再度降息;他将在年底卸下欧洲央行执委职务.
他同时强调,欧洲央行买进主权国家公债只是暂时性措施,并驳斥应将此措施列为常规的建议,尽管欧洲央行当前面临扩大买债以应付欧债危机的压力.
由于希腊留在欧元区的将来具有不确定性,债务危机更形恶化,而备受争议的买债计画也愈发成为关注焦点.许多分析师认为欧洲央行买进公债,以及其他所能动用的援助工具,是稳定市场的不二法门.
史塔克今年稍早提出辞呈,消息人士称他是藉此抗议公债买进计画.
欧洲央行新任总裁德拉吉周四表示,买债只是暂时性措施,规模有限,他并重申前任总裁特里谢的立场,且暗示希望向那些陷入债务危机国家的欧元区政府扩大施压以敦促其改革.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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