〔欧洲金融〕ECB降息是为了防范未然,不会永久买债--ECB史塔克(更新版)

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路透法兰克福11月4日电---欧洲央行(ECB)执委史塔克周五表示,该行降息是为了防范未然,他并呼吁欧洲央行尽早终止买进主权国家债券计划.

史塔克暗示,欧洲央行并未准备在今年再度降息;他将在年底卸下欧洲央行执委职务.

他同时强调,欧洲央行买进主权国家公债只是暂时性措施,并驳斥应将此措施列为常规的建议,尽管欧洲央行当前面临扩大买债以应付欧债危机的压力.

由于希腊留在欧元区的将来具有不确定性,债务危机更形恶化,而备受争议的买债计画也愈发成为关注焦点.许多分析师认为欧洲央行买进公债,以及其他所能动用的援助工具,是稳定市场的不二法门.

史塔克今年稍早提出辞呈,消息人士称他是藉此抗议公债买进计画.