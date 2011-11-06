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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 07:12 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元因希腊疑虑缓解而小涨,但前景仍脆弱

* 希腊将组联合政府,将批准纾困案

* 欧元上档料将有限,市场仍有疑虑

* 瑞士央行警告称准备削弱瑞郎

路透悉尼11月7日电---欧元兑美元周一在亚洲盘初上涨,此前希腊总理与反对党领袖达成协议组成新联合政府,并在大选之前批准欧元区对希腊的纾困案.

欧元/美元EUR=从周五纽约盘尾盘的1.3764美元上涨,一度高见1.3837美元.最新报1.3831.

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