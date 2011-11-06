〔东京汇市〕欧元兑美元因希腊疑虑缓解而小涨,但前景仍脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 希腊将组联合政府,将批准纾困案
* 欧元上档料将有限,市场仍有疑虑
* 瑞士央行警告称准备削弱瑞郎
路透悉尼11月7日电---欧元兑美元周一在亚洲盘初上涨,此前希腊总理与反对党领袖达成协议组成新联合政府,并在大选之前批准欧元区对希腊的纾困案.
欧元/美元EUR=从周五纽约盘尾盘的1.3764美元上涨,一度高见1.3837美元.最新报1.3831.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。