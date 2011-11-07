《全球主要国家债券发行预告》--11月7日-11月14日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月7日(一)
罗马--意大利财政部公布将在11月10日标售的短期公债(BOT)的规模细节.
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券细节.
11月8日(二)
伦敦--英国标售票息0.625%,2040年到期的通胀保值公债.
华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1800).
11月9日(三)
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券规模细节.
法兰克福--德国标售约20亿欧元与通胀连结的联邦公债,票息0.75%、到期日2018年4月15日.
渥太华--加拿大标售两年期名义债券.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1800).
11月10日(四)
华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1800).
11月11日(五)
主要国家暂无发债计画.
11月14日(一)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购截止时间1000GMT.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6