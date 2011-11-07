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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:44 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月7日-11月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月7日(一)

罗马--意大利财政部公布将在11月10日标售的短期公债(BOT)的规模细节.

罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券细节.

11月8日(二)

伦敦--英国标售票息0.625%,2040年到期的通胀保值公债.

华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1800).

11月9日(三)

罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券规模细节.

法兰克福--德国标售约20亿欧元与通胀连结的联邦公债,票息0.75%、到期日2018年4月15日.

渥太华--加拿大标售两年期名义债券.

华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1800).

11月10日(四)

华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1800).

11月11日(五)

主要国家暂无发债计画.

11月14日(一)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购截止时间1000GMT.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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