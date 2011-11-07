《新兴市场重要经济事件预告》--11月7日-11月14日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
(除特别说明,均为GMT时间)
11月7日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)对罗马尼亚50亿欧元贷款协议的评估总结.
11月8日(二)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布全球石油前景报告及2010/11年度统计公告.(1300)
华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).
11月9日(三)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer及斯洛伐克财长Ivan Miklos出席一场年度学术人士会议(1330).
萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.
11月10日(四)
夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)财长会议.
夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在APEC财长会议後举行记者会.
雅加达--印尼央行委员会议.
阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).
斯洛文尼亚克兰耶-- 斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在一场银行家会议演讲.
贝尔格勒--塞尔维亚央行举行货币政策委员会会议.
11月11日(五)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.
芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
11月12日(六)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议.
孟买--世界经济论坛2011年印度经济峰会.
11月14日(一)
法兰克福--欧元金融周.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6