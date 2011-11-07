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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 09:01 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月7日-11月14日

(除特别说明,均为GMT时间)

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)对罗马尼亚50亿欧元贷款协议的评估总结.

11月8日(二)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布全球石油前景报告及2010/11年度统计公告.(1300)

华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).

11月9日(三)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.

马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer及斯洛伐克财长Ivan Miklos出席一场年度学术人士会议(1330).

萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.

11月10日(四)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)财长会议.

夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在APEC财长会议後举行记者会.

雅加达--印尼央行委员会议.

阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).

比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).

斯洛文尼亚克兰耶-- 斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在一场银行家会议演讲.

贝尔格勒--塞尔维亚央行举行货币政策委员会会议.

11月11日(五)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.

芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

11月12日(六)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议.

孟买--世界经济论坛2011年印度经济峰会.

11月14日(一)

法兰克福--欧元金融周.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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