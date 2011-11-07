〔企业并购〕东证所和大阪证交所拟于明年秋季合并--日经

路透东京11月7日电---日经新闻周一报导称,东京证交所和大阪证交所8697.OS正处在合并谈判的最後阶段,旨在2012年秋季完成合并.

日经表示,所讨论的可能之一是,首先由未上市的东京证交所最快于明年春季,通过公开收购获得上市的大阪证交所的过半股权.两家公司随後合并业务,大阪证交所以继续保持上市公司的身份.

两家证交所从3月开始进行合并谈判,旨在加强竞争力,因日本股市疲弱,且全球证交所正掀起一波购并和结盟潮.