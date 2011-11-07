〔企业并购〕东证所和大阪证交所拟于明年秋季合并--日经

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透东京11月7日电---日经新闻周一报导称,东京证交所和大阪证交所8697.OS正处在合并谈判的最後阶段,旨在2012年秋季完成合并.
日经表示,所讨论的可能之一是,首先由未上市的东京证交所最快于明年春季,通过公开收购获得上市的大阪证交所的过半股权.两家公司随後合并业务,大阪证交所以继续保持上市公司的身份.
两家证交所从3月开始进行合并谈判,旨在加强竞争力,因日本股市疲弱,且全球证交所正掀起一波购并和结盟潮.
两家证交所优势可以互补,东京证交所在日本股票现货交易量占比超过九成,而大阪证交所在日经指数期货和其他衍生性商品方面则是首屈一指.
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6