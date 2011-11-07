《台湾报摘》--经济日报11月7日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
* 头版头条:
--Google(GOOG.O)执行董事长施密特(Eric Schmidt)周三(9日)将来台固桩Android阵营,华硕(2357.TW)将发表新平板电脑,非苹阵营赶在耶诞前造势,抢在苹果(AAPL.O)iPad 3上市前"空窗期"大反扑.
* 其他:
--第四代行动通讯(4G)提前上路有谱,行政院科技顾问组协调交通部、国家通讯传播委员会(NCC),规划军方使用的700MHz,或2.6GHz附近闲置频段等,供4G使用,共计将释照六张,预计提前两年在2013年释出,引爆台湾4G商机.
--供应链透露,为反制仁宝(2324.TW)与联想(0992.HK)合资设厂後关系强化,宏基(2353.TW)决定扩大释单广达(2382.TW),明年出货量上看1,000万台,较今年倍增.不过,宏基、广达都不愿对此事置评.
--步入传统旺季,水泥业者乐观看待旺季行情,台泥(1101.TW)指出,中国大陆市场需求提高,自11月中旬起两广与福建水泥价格可望上涨30人民币,每公吨达400人民币;华东市场11月下旬每公吨也将涨30人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6