《台湾报摘》--经济日报11月7日

* 头版头条:

--Google(GOOG.O)执行董事长施密特(Eric Schmidt)周三(9日)将来台固桩Android阵营,华硕(2357.TW)将发表新平板电脑,非苹阵营赶在耶诞前造势,抢在苹果(AAPL.O)iPad 3上市前"空窗期"大反扑.

* 其他:

--第四代行动通讯(4G)提前上路有谱,行政院科技顾问组协调交通部、国家通讯传播委员会(NCC),规划军方使用的700MHz,或2.6GHz附近闲置频段等,供4G使用,共计将释照六张,预计提前两年在2013年释出,引爆台湾4G商机.

--供应链透露,为反制仁宝(2324.TW)与联想(0992.HK)合资设厂後关系强化,宏基(2353.TW)决定扩大释单广达(2382.TW),明年出货量上看1,000万台,较今年倍增.不过,宏基、广达都不愿对此事置评.

--步入传统旺季,水泥业者乐观看待旺季行情,台泥(1101.TW)指出,中国大陆市场需求提高,自11月中旬起两广与福建水泥价格可望上涨30人民币,每公吨达400人民币;华东市场11月下旬每公吨也将涨30人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.