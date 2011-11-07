〔韩国股市〕开盘小涨,防御类股领涨

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透首尔11月7日电---韩国股市周一小幅开高,受到希腊政治人物同意组成联合政府来推动通过欧元纾困案的消息所支撑,但在上一交易日劲扬後升势料受限.
化妆品公司Amorepacific (090430.KS)及无线系统业者SK Teleco (017670.KS)等防御类股领涨,但炼油业者和造船业者下跌令盘势承压.
0007GMT时,综合股价指数.KS11微跌0.05%至1,927.54点.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6