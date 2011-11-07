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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:22 BJT

〔韩国股市〕开盘小涨,防御类股领涨

路透首尔11月7日电---韩国股市周一小幅开高,受到希腊政治人物同意组成联合政府来推动通过欧元纾困案的消息所支撑,但在上一交易日劲扬後升势料受限.

化妆品公司Amorepacific (090430.KS)及无线系统业者SK Teleco (017670.KS)等防御类股领涨,但炼油业者和造船业者下跌令盘势承压.

0007GMT时,综合股价指数.KS11微跌0.05%至1,927.54点.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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