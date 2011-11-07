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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:31 BJT

〔国际油市〕原油期货上涨,此前希腊就联合政府达成协议

路透东京11月7日电---美国原油期货周一连续第四日上涨,因有消息称希腊政治人物已组成联合政府来通过欧元区纾困案,这带来欧洲债务危机缓解的希望.

2352GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货CLc1上涨0.24美元至每桶94.50美元.周五结算时上涨0.19美元至94.26美元,为8月1日以来最高收盘价.

12月布兰特原油期货LCOc1上涨1.07美元至113.04,该合约周五上涨1.14美元,结算价报111.97,为10月27日以来最高.

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