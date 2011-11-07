〔国际油市〕原油期货上涨,此前希腊就联合政府达成协议

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透东京11月7日电---美国原油期货周一连续第四日上涨,因有消息称希腊政治人物已组成联合政府来通过欧元区纾困案,这带来欧洲债务危机缓解的希望.
2352GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货CLc1上涨0.24美元至每桶94.50美元.周五结算时上涨0.19美元至94.26美元,为8月1日以来最高收盘价.
12月布兰特原油期货LCOc1上涨1.07美元至113.04,该合约周五上涨1.14美元,结算价报111.97,为10月27日以来最高.
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6