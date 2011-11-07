〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透台北11月7日电---台湾央行周一表示,例行开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为5,896亿台币.
央行各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,204亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为167亿台币;至周日,累计超额准备为501亿台币,加计前期1%的超额准备为1,950亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6