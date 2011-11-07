《台湾报摘》--工商时报11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
* 头版头条:
--由于面板库存偏高,业界传出日本夏普(6753.T)通知供应商本月拟停产二周时间,这也是自日本311大地震以来,夏普10代厂第二度停产.此外因10代线投产以来产能利用率一直偏低,10代线也传洽谈出售给大陆的中电熊猫,策略性缩小面板产销业务.
* 其他:
--阳明海运(2609.TW)董事长卢峰海透露,明日将向董事会提出1.6万箱(20尺柜)的超大型全货轮计划,这是阳明现有最大型8,200箱货柜船的二倍大,运能仅次于丹麦马士基运造的1.8万箱货柜船.
--攸关寿险业每年700-800亿台币汇兑成本的外汇价格变动准备金,本周可能出光曙光,金管会主委陈裕璋本周将亲自主持会议协调外汇价格变动准备金议案,最可能的方案是在负债项下提列准备金,但在一定比率内冲抵汇兑损失.
--行政院今日将召开经济景气因应策略小组会议,由副院长陈冲召开第一次会议,对抗欧美不景气预拟短中长期药方,研拟包括租税,低利或信保机制融资,争取外商来台扩大采购等对策.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9