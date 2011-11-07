《台湾报摘》--工商时报11月7日

* 头版头条:

--由于面板库存偏高,业界传出日本夏普(6753.T)通知供应商本月拟停产二周时间,这也是自日本311大地震以来,夏普10代厂第二度停产.此外因10代线投产以来产能利用率一直偏低,10代线也传洽谈出售给大陆的中电熊猫,策略性缩小面板产销业务.

* 其他:

--阳明海运(2609.TW)董事长卢峰海透露,明日将向董事会提出1.6万箱(20尺柜)的超大型全货轮计划,这是阳明现有最大型8,200箱货柜船的二倍大,运能仅次于丹麦马士基运造的1.8万箱货柜船.

--攸关寿险业每年700-800亿台币汇兑成本的外汇价格变动准备金,本周可能出光曙光,金管会主委陈裕璋本周将亲自主持会议协调外汇价格变动准备金议案,最可能的方案是在负债项下提列准备金,但在一定比率内冲抵汇兑损失.

--行政院今日将召开经济景气因应策略小组会议,由副院长陈冲召开第一次会议,对抗欧美不景气预拟短中长期药方,研拟包括租税,低利或信保机制融资,争取外商来台扩大采购等对策.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.