《全球重要经济事件一览表》--11月7日-11月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

芬兰坦佩雷--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble),芬兰总理卡泰宁和芬兰财长Jutta Urpilainen,在欧盟危机和未来的研讨会上发表讲话(0900).

里斯本--欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)对葡萄牙纾困计画的执行情况展开第二度评估.

巴黎--法国新预算在一项内阁会议中呈交,料将删减60亿-80亿欧元.

布鲁塞尔--瑞典财政部长兼欧洲银行业管理局主席柏格(Anders Borg)在一论坛上发表演讲.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)参加国会经济会议辩论.(1400)

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹和欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(首日).

波士顿--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新英格兰地区高等教育委员会会议上讲话(1340).

纽约--美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)举行年会,商讨全球金融改革带来的行业冲击.美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)和美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛发表讲话.

11月8日(二)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年高级财政官员会议(SFOM).

布鲁塞尔--欧盟经济暨金融事务(ECOFIN)委员会会议.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad在挪威科学与文学院(Norwegian Academy of Science and Letters)讲话.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布全球石油前景报告及2010/2011年度统计公告.(1330)

巴黎--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg出席Adam Smith论坛.

柏林--爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach出席欧洲货币和金融论坛.(1215)

柏林--德国央行总裁魏德曼及爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach出席欧洲货币和金融论坛并发表演讲.(1415)

柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在SUERF/德国央行/IMFS论坛发表演说.(1900)

柏林--瑞士央行总裁希尔德布兰德和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲货币和金融论坛上讲话(1320).

伦敦--加拿大央行总裁卡尼在加拿大-英国商会上讲话(1420).

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹在欧洲国际论坛上发表演讲,主题是"政府债务和货币政策的独立性"(0840).

瑞士卢塞恩--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(最後一日).

苏福尔斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南达科他州商会经济前景研讨会上讲话(1800).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策在全球合作中心(Global Interdependence Center)讲话(1830).

11月9日(三)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年财政官员会议.

日本那霸--日本央行审议委员中村清次对商界领袖发表讲话.

法兰克福--欧洲央行执委会成员史塔克在大西洋两岸商界会议上发表讲话(1900).

巴黎--国际能源署公布2011年全球能源展望(1000).

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月10日).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月26日货币政策会议纪录(0830).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发表月度石油市场报告.

华盛顿--美联储主席贝南克在一场企业会议上致开幕辞.

华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在卡耐基国际和平基金会就G20和欧元区危机讲话(1930).

悉尼--澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)在2011年澳洲农业机构农业圆桌会议上讲话(2230).

11月10日(四)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年财政官员会议.随後美国财政部长盖特纳召开新闻发布会.

伦敦--英国央行货币政策委员会公布利率决议.

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)讲话(1400).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

里斯本--葡萄牙国会全体会议就2012年预算展开辩论(至11月11日).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)出席国会金融委员会的就货币政策举行的公开听证会.(0800)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在瑞典银行家协会的会议中就"巴塞尔III协定与瑞典"发表演说.(1430)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg出席劳工市场会议.(0900)

柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在 M+E-Zukunfts论坛发表主题演讲.(1215)

柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲论坛上讲话(1800).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)召开第12届Jacques Polak年度研究会议,主题为货币和宏观审慎政策(至11月11日),IMF副总裁利普顿致开幕词(1345).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在经济复苏期间的小企业及企业家会议上就小型企业借贷讲话(1400).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第14届国际银行业大会上致开幕词(1540),欧洲央行执委普雷特发表主旨演讲(1800).大会由芝加哥联邦储备银行举办,主题为"央行在金融稳定中扮演的角色:如何变化?"

11月11日(五)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年部长级会议.

挪威阿格德尔--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)面对Region South讲话.

马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)出席圆桌讨论会(1130).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

芝加哥--(受邀)美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在芝加哥联储银行第14届国际银行业年会午餐会上讲话(1800).欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯讲话(2215).

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席IMF举办的"货币与宏观审慎政策:改变与对策"小组讨论(1945).

11月12日(六)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年经济领袖会议.

11月14日(一)

法兰克福--欧元金融周.(至10月18日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)