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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 09:20 BJT

〔台湾股市〕盘初涨0.26%,宏达电因10月营收同比跳增而走升

路透台北11月7日电---台湾股市周一盘初上涨0.26%,智能手机生产商宏达电(2498.TW)走高,此前该公司公布10月营收较上年同期跳涨.

加权股价指数.TWII上涨19.93点,报7,623.16点.电子类指数.TELI涨0.23%,金融保险类指数.TFNI跌0.43%.

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