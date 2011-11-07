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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 10:13 BJT

〔路透调查〕初级交易商预期美联储将采取更多经济刺激措施(更新版)

(新增细节)

记者 Chris Reese 编译 王冠中

路透纽约11月4日电---路透调查周五显示,多数华尔街分析师认为,龟速复苏和疲弱的美国就业增长,将促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多协助经济的措施.

美联储目前为止已投入超过1兆(万亿)美元来提振经济.

初级交易商的多数分析师认为,额外的协助,可能会以美联储改变传达意向的方式来呈现.联储在8月会议上就是这麽做,当时联储首次表示,高失业和低通货膨胀,意味着联储可能会将利率维持在"异常低水准"直到"至少2013年中".

美联储之前未曾设定过维持利率在某特定水准的时间.

初级交易商的调查在周五进行,此前美国政府公布的10月就业数据显示,仍旧疲弱的劳动市场略有改善.[ID:nCN1199526]

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